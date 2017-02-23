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    ФК Фенербахче - видеообзоры

    Город Стамбул
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт http://www.fenerbahce.org/
    Стадион Шюкрю Сарачоглу
    Тренер Жорже Жезуш
    23 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» - «Краснодар» - 1:1
    17 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» - «Фенербахче» - 1:0
    4 ноября, 2016
    1
    ЛЕ. 4-й тур. «Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1
    21 октября, 2016
    1
    ЛЕ. 3-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Фенербахче» - 4:1
    18 марта, 2016
    12
    ЛЕ. 1/8 финала. «Брага» - «Фенербахче» - 4:1
    10 марта, 2016
    6
    ЛЕ. 1/8 финала. «Фенербахче» - «Брага» - 1:0
    25 февраля, 2016
    7
    ЛЕ. 1/16 финала. «Локомотив» - «Фенербахче» - 1:1
    16 февраля, 2016
    7
    ЛЕ. 1/16 финала. «Фенербахче» - «Локомотив» - 2:0
    5 ноября, 2015
    4
    ЛЕ. 4-й тур. «Аякс» - «Фенербахче» - 0:0
    23 октября, 2015
    4
    ЛЕ. 3-й тур. «Фенербахче» - «Аякс» - 1:0
    2 октября, 2015
    9
    ЛЕ. 2-й тур. «Селтик» - «Фенербахче» - 2:2
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