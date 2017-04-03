Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Эвертон - видеообзоры

    Город Ливерпуль
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.evertonfc.com
    Стадион Гудисон Парк
    Тренер Шон Дайч
    3 апреля, 2017
    1
    АПЛ. 30-й тур. «Ливерпуль» - «Эвертон» - 3:1
    30 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 19-й тур. «Халл» - «Эвертон» - 2:2
    14 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 16-й тур. «Эвертон» - «Арсенал» - 2:1
    4 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 14-й тур. «Эвертон» - «МЮ» - 1:1
    15 октября, 2016
    1
    АПЛ. 8-й тур. «Манчестер Сити» - «Эвертон» - 1:1
    17 сентября, 2016
    4
    АПЛ. 5-й тур. «Эвертон» - «Мидлсбро» - 3:1
    13 сентября, 2016
    3
    АПЛ. 4-й тур. «Сандерленд» - «Эвертон» - 0:3
    14 августа, 2016
    3
    АПЛ. 1-й тур. «Эвертон» - «Тоттенхэм» - 1:1
    12 мая, 2016
    3
    АПЛ. 30-й тур. «Сандерленд» - «Эвертон» - 3:0
    7 мая, 2016
    9
    АПЛ. 37-й тур. «Лестер» - «Эвертон» - 3:1
    23 апреля, 2016
    9
    КА. 1/2 финала. «Эвертон» - «МЮ» - 1:2
    21 апреля, 2016
    7
    АПЛ. 27-й тур. «Ливерпуль» - «Эвертон» - 4:0
    • Читайте нас: 
    11