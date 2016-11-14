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    Сборная Эстонии - видеообзоры

    Сайт http://www.jalgpall.ee/
    Стадион А. Ле Кок Арена
    Тренер Томас Хаберли
    14 ноября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Бельгия – Эстония – 8:1
    6 сентября, 2016
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    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Босния – Эстония – 5:0
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Эстония - Швейцария - 0:1
    10 октября, 2015
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    Евро-2016. 9-й тур. Англия – Эстония – 2:0
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