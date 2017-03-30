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    Сборная Испании - видеообзоры

    Сайт http://www.rfef.es/
    Тренер Луис де ла Фуэнте
    30 марта, 2017
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    Товарищеский матч. Франция – Испания – 0:2
    16 ноября, 2016
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    Товарищеский матч. Англия – Испания – 2:2
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Албания - Испания - 0:2
    7 октября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Италия — Испания — 1:1
    5 сентября, 2016
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    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Испания – Лихтенштейн – 8:0
    27 июня, 2016
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    Евро-2016. 1/8 финала. Италия - Испания - 2:0
    21 июня, 2016
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    Евро-2016. 3-й тур. Хорватия - Испания - 2:1
    13 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1-й тур. Испания - Чехия - 1:0
    10 октября, 2015
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    Евро-2016. 9-й тур. Испания - Люксембург - 4:0
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