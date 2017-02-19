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    ФК Эспаньол - видеообзоры

    Город Барселона
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.rcdespanyol.com
    Стадион Корнелья-Эль Прат
    Тренер Диего Мартинес
    19 февраля, 2017
    1
    Примера. 23-й тур. «Реал» - «Эспаньол» - 2:0
    30 января, 2017
    1
    Примера. 20-й тур. «Эспаньол» - «Севилья» - 3:1
    19 декабря, 2016
    1
    Примера. 16-й тур. «Барселона» - «Эспаньол» - 4:1
    8 мая, 2016
    9
    Примера. 37-й тур. «Барселона» - «Эспаньол» - 5:0
    1 мая, 2016
    6
    Примера. 36-й тур. «Эспаньол» - «Севилья» - 1:0
    23 апреля, 2016
    6
    Примера. 35-й тур. «Лас-Пальмас» - «Эспаньол» - 4:0
    19 апреля, 2016
    4
    Примера. 34-й тур. «Эспаньол» - «Сельта» - 1:1
    16 апреля, 2016
    6
    Примера. 33-й тур. «Леванте» - «Эспаньол» - 2:1
    9 апреля, 2016
    4
    Примера. 32-й тур. «Эспаньол» - «Атлетико» - 1:3
    3 апреля, 2016
    5
    Примера. 31-й тур. «Малага» - «Эспаньол» - 1:1
    20 марта, 2016
    5
    Примера. 30-й тур. «Эспаньол» - «Атлетик» - 2:1
    15 марта, 2016
    4
    Примера. 29-й тур. «Гранада» - «Эспаньол» - 1:1
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