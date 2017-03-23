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    Сборная Англии - видеообзоры

    Сайт http://www.thefa.com
    Стадион Уэмбли
    Тренер Гарет Саутгейт
    23 марта, 2017
    1
    Товарищеский матч. Германия – Англия – 1:0
    16 ноября, 2016
    1
    Товарищеский матч. Англия – Испания – 2:2
    12 ноября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Англия – Шотландия – 3:0
    12 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Словения - Англия - 0:0
    27 июня, 2016
    10
    Евро-2016. 1/8 финала. Англия - Исландия - 1:2
    20 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 3-й тур. Словакия - Англия - 0:0
    16 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 2-й тур. Англия - Уэльс - 2:1
    12 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1-й тур. Англия - Россия - 1:1
    3 июня, 2016
    6
    Товарищеский матч. Англия - Португалия - 1:0
    27 мая, 2016
    4
    Товарищеский матч. Англия - Австралия - 2:1
    23 мая, 2016
    7
    Товарищеский матч. Англия - Турция - 2:1
    18 ноября, 2015
    4
    Товарищеский матч. Англия – Франция – 2:0
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