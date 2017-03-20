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    ФК Эмполи - видеообзоры

    Город Эмполи
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.empolifc.com
    Стадион Карло Кастеллани
    Тренер Паоло Дзанетти
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Эмполи» - «Наполи» - 2:3
    25 сентября, 2016
    2
    Серия А. 6-й тур. «Лацио» - «Эмполи» - 2:0
    13 сентября, 2016
    3
    Серия А. 3-й тур. «Эмполи» - «Кротоне» - 2:1
    7 мая, 2016
    4
    Серия А. 37-й тур. «Интер» - «Эмполи» - 2:1
    10 апреля, 2016
    5
    Серия А. 32-й тур. «Эмполи» - «Фиорентина» - 2:0
    3 апреля, 2016
    2
    Серия А. 31-й тур. «Ювентус» - «Эмполи» - 1:0
    28 февраля, 2016
    6
    Серия А. 27-й тур. «Эмполи» - «Рома» - 1:3
    31 января, 2016
    7
    Серия А. 23-й тур. «Наполи» - «Эмполи» - 5:1
    24 января, 2016
    5
    Серия А. 21-й тур. «Эмполи» – «Милан» – 2:2
    6 января, 2016
    11
    Серия А. 18-й тур. «Эмполи» - «Интер» - 0:1
    20 декабря, 2015
    6
    Серия А. 17-й тур. «Болонья» - «Эмполи» - 2:3
    22 ноября, 2015
    4
    Серия А. 13-й тур. «Фиорентина» – «Эмполи» – 2:2
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