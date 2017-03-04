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    ФК Эйбар - видеообзоры

    Город Эйбар
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.sdeibar.com
    Стадион Мунисипал де Ипуруа
    Тренер Хосе Луис Мендилибар
    4 марта, 2017
    1
    Примера. 26-й тур. «Эйбар» - «Реал» - 1:4
    23 января, 2017
    1
    Примера. 19-й тур. «Эйбар» - «Барселона» - 0:4
    20 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Атлетико» - «Эйбар» - 3:0
    16 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Спортинг» - «Эйбар» - 2:3
    4 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Осасуна» - «Эйбар» - 0:3
    30 апреля, 2016
    4
    Примера. 36-й тур. «Спортинг» - «Эйбар» - 2:0
    24 апреля, 2016
    2
    Примера. 35-й тур. «Эйбар» - «Депортиво» - 1:1
    16 апреля, 2016
    5
    Примера. 33-й тур. «Эйбар» - «Реал Сосьедад» - 2:1
    9 апреля, 2016
    4
    Примера. 32-й тур. «Реал» - «Эйбар» - 4:0
    3 апреля, 2016
    5
    Примера. 31-й тур. «Эйбар» - «Вильярреал» - 1:2
    19 марта, 2016
    3
    Примера. 30-й тур. «Хетафе» - «Эйбар» - 1:1
    13 марта, 2016
    2
    Примера. 29-й тур. «Райо Вальекано» - «Эйбар» - 1:1
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