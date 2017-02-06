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    Сборная Египта - видеообзоры

    Сайт www.efa.com.eg
    Тренер Руй Витория
    6 февраля, 2017
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    Кубок Африки. Финал. Египет – Камерун – 1:2
    3 февраля, 2017
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    Кубок Африки. 1/2 финала. Буркина-Фасо – Египет – 1:1 (3:4 - пен.)
    30 января, 2017
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    Кубок Африки. 1/4 финала. Египет – Марокко – 1:0
    25 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа D. Египет – Гана – 1:0
    20 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа D. Мали – Египет – 0:0
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