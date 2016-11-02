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    ФК Динамо - видеообзоры

    Город Загреб
    Дивизион Хорватия-Первая хорватская футбольная лига
    Сайт http://gnkdinamo.hr/
    Стадион Максимир
    Тренер Анте Чачич
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Севилья» - «Динамо» З - 4:0
    17 августа, 2016
    3
    ЛЧ. Плей-офф. «Динамо З» - «Зальцбург» - 1:1
    10 декабря, 2015
    14
    ЛЧ. 6-й тур. «Динамо» Зб – «Бавария» - 0:2
    24 ноября, 2015
    6
    ЛЧ. 5-й тур. «Арсенал» - «Динамо» Зб – 3:0
    5 ноября, 2015
    7
    ЛЧ. 4-й тур. «Олимпиакос» - «Динамо Зб» - 2:1
    30 сентября, 2015
    6
    ЛЧ. 2-й тур. «Бавария» - «Динамо» З – 5:0
    17 сентября, 2015
    7
    ЛЧ. 1-й тур. «Динамо» З - «Арсенал»
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