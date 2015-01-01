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    ЦРФСО - состав

    Город Смоленск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://фкднепр.рф
    Стадион СГАФКСТ
    Тренер Сергей Гунько
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Дронов Павел Россия Вра 29 - - - - - -
    5 Баннов Илья Россия Защ 33 - - - - - -
    22 Чернецов Сергей Россия Защ 36 - - - - - -
    21 Васильев Павел Россия Защ 28 - - - - - -
    98 Блынду Андрей Россия Защ 32 - - - - - -
    3 Емельяненко Вячеслав Россия Защ 27 - - - - - -
    2 Захаров Денис Россия Защ 29 - - - - - -
    6 Панькевич Никита Россия Защ 27 - - - - - -
    4 Сехин Антон Россия Защ 33 - - - - - -
    15 Артемов Максим Россия Защ 26 - - - - - -
    20 Усманов Бекхан Россия Пол 29 - - - - - -
    88 Быков Роман Россия Пол 30 - - - - - -
    19 Терентьев Максим Россия Пол 30 - - - - - -
    10 Давыдов Сергей Россия Пол 43 - - - - - -
    8 Стёпин Роман Россия Пол 28 - - - - - -
    23 Плотников Кирилл Россия Пол 27 - - - - - -
    15 Митин Даниил Россия Пол 30 - - - - - -
    4 Гаджиев Анрик Россия Пол 28 - - - - - -
    18 Соколов Никита Россия Пол 27 - - - - - -
    10 Минченков Александр Россия Нап 34 - - - - - -
    9 Прудников Андрей Россия Нап 38 - - - - - -
    17 Федоров Илья Россия Нап 32 - - - - - -
    20 Рыченков Андрей Россия Нап 29 - - - - - -
    21 Сапронов Игорь Россия Нап 26 - - - - - -
    24 Мешковский Василий Россия Нап 27 - - - - - -
    88 Канурин Денис Россия Нап 29 - - - - - -
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 7
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