Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Дронов Павел
|Вра
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Баннов Илья
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Чернецов Сергей
|Защ
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Васильев Павел
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|98
|Блынду Андрей
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Емельяненко Вячеслав
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Захаров Денис
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Панькевич Никита
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Сехин Антон
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Артемов Максим
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Усманов Бекхан
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Быков Роман
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Терентьев Максим
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Давыдов Сергей
|Пол
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Стёпин Роман
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Плотников Кирилл
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Митин Даниил
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Гаджиев Анрик
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Соколов Никита
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Минченков Александр
|Нап
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Прудников Андрей
|Нап
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Федоров Илья
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Рыченков Андрей
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Сапронов Игорь
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Мешковский Василий
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Канурин Денис
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 7