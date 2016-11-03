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    ФК Дандолк - видеообзоры

    Город Дандолк
    Дивизион Ирландия-Высшая лига
    Сайт http://www.dundalkfc.com/
    Тренер Алан Рейнолдс
    3 ноября, 2016
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    ЛЕ. 4-й тур. «Зенит» - «Дандолк» - 2:1
    21 октября, 2016
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    ЛЕ. 3-й тур. «Дандолк» - «Зенит» - 1:2
    23 августа, 2016
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    ЛЧ. Плей-офф. «Легия» - «Дандолк» - 1:1
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