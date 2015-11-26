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    ФК Днепр - видеообзоры

    Город Днепр
    Дивизион Украина-Вторая лига, Группа Б
    Сайт www.fcdnipro.ua
    Стадион Днепр-Арена
    Тренер Мирон Маркевич
    26 ноября, 2015
    4
    ЛЕ. 5-й тур. «Лацио» - «Днепр» - 3:1
    6 ноября, 2015
    5
    ЛЕ. 4-й тур. «Сент-Этьен» - «Днепр» - 3:0
    23 октября, 2015
    4
    ЛЕ. 3-й тур. «Днепр» - «Сент-Этьен» - 0:1
    2 октября, 2015
    4
    ЛЕ. 2-й тур. «Русенборг» - «Днепр» - 0:1
    18 сентября, 2015
    5
    ЛЕ. 1-й тур. «Днепр» - «Лацио»
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