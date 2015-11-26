Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Динамо - видеообзоры

    Город Минск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.dinamo-minsk.by/
    Стадион Динамо
    Тренер Вадим Скрипченко
    26 ноября, 2015
    5
    ЛЕ. 5-й тур. «Динамо» Мн –«Виктория» П – 1:0
    5 ноября, 2015
    5
    ЛЕ. 4-й тур. «Динамо» Мн – «Вильярреал» - 1:2
    23 октября, 2015
    6
    ЛЕ. 3-й тур. «Вильярреал» - «Динамо» Мн - 4:0
    2 октября, 2015
    3
    ЛЕ. 2-й тур. «Динамо» Мн – «Рапид» - 0:1
    • Читайте нас: 
    11