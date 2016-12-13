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    ФК Динамо - видеообзоры

    Город Киев
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://www.fcdynamo.kiev.ua/
    Стадион НСК «Олимпийский»
    Тренер Мирча Луческу
    13 декабря, 2016
    1
    УПЛ. 18-й тур. «Динамо К» - «Шахтер» - 3:4
    13 сентября, 2016
    5
    ЛЧ. 1-й тур. «Динамо Киев» – «Наполи» – 1:2
    16 марта, 2016
    8
    ЛЧ. 1/8 финала. «Манчестер Сити» - «Динамо К» - 0:0
    25 февраля, 2016
    9
    ЛЧ. 1/8 финала. «Динамо К» - «Манчестер Сити» - 1:3
    24 ноября, 2015
    6
    ЛЧ. 5-й тур. «Порту» - «Динамо» К – 0:2
    5 ноября, 2015
    8
    ЛЧ. 4-й тур. «Челси» - «Динамо К» - 2:1
    21 октября, 2015
    6
    ЛЧ. 3-й тур. «Динамо» Киев – «Челси» - 0:0
    30 сентября, 2015
    6
    ЛЧ. 2-й тур. «Маккаби» - «Динамо» К – 0:2
    16 сентября, 2015
    7
    ЛЧ. 1-й тур. «Динамо» К – «Порту»
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