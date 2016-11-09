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06.10.2016 10:00Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛМини-репортаж с матча «Коломна» – «Торпедо», не понимающий, что происходит футболист-депутат, трагедия родной команды Юрия Семина и ренессанс «Ротора» –в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».1
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28.03.2016 10:00«Врач взял вместо «заморозки» освежитель воздуха. Говорит: «А что, он тоже шипит». Вся жесть второго дивизионаПро низшие лиги в России вспоминают, когда умирает очередной клуб. Болельщики, следящие за РФПЛ и Европой, плохо представляют, как выживают игроки в ПФЛ. На условиях анонимности с «Бомбардиром» встретился игрок второй лиги и рассказал о пьянках, договорняках и прочих «странностях».18