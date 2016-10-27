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    ФК Динамо - видеообзоры

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://fcdynamo.ru/
    Стадион ВТБ Арена
    Тренер Славиша Йоканович
    27 октября, 2016
    5
    Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» - «Динамо» - 3:2
    26 сентября, 2016
    1
    ФНЛ. 14-й тур. «Динамо» — «Сибирь» — 1:0
    21 сентября, 2016
    4
    Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» - «Ростов» - 4:0
    28 июля, 2016
    5
    ФНЛ. 4-й тур. «Динамо» - «Балтика» - 2:1
    26 июля, 2016
    4
    ФНЛ. 3-й тур. «Динамо» - «Нефтехимик» - 3:1
    11 июля, 2016
    3
    ФНЛ. 1-й тур. «Динамо» - «Тюмень» - 3:0
    21 мая, 2016
    13
    РФПЛ. 30-й тур. «Динамо» - «Зенит» - 0:3
    16 мая, 2016
    7
    РФПЛ. 29-й тур. «Кубань» - «Динамо» - 1:0
    12 мая, 2016
    15
    РФПЛ. 28-й тур. «Динамо» - «Ростов» - 1:3
    8 мая, 2016
    16
    РФПЛ. 27-й тур. «Спартак» - «Динамо» - 3:0
    29 апреля, 2016
    5
    РФПЛ. 26-й тур. «Динамо» - «Амкар» - 0:0
    24 апреля, 2016
    9
    РФПЛ. 25-й тур. ЦСКА – «Динамо» - 1:0
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