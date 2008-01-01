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    Джулианова - состав

    Город Джулианова
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    80 Карроццьери Морис Италия Защ 42 - - - - - -
    72 Карбонаро Паоло Италия Нап 34 - - - - - -
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 1
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