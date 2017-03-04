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    ФК Депортиво - видеообзоры

    Город Ла-Корунья
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.canaldeportivo.com
    Стадион Риасор
    4 марта, 2017
    1
    Примера. 25-й тур. «Депортиво» - «Атлетико» - 1:1
    4 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Депортиво» - «Алавес» - 2:2
    15 октября, 2016
    1
    Примера. 8-й тур. «Барселона» - «Депортиво» - 4:0
    14 мая, 2016
    4
    Примера. 38-й тур. «Депортиво» - «Реал» - 0:2
    1 мая, 2016
    5
    Примера. 36-й тур. «Депортиво» - «Хетафе» - 0:2
    24 апреля, 2016
    2
    Примера. 35-й тур. «Эйбар» - «Депортиво» - 1:1
    21 апреля, 2016
    8
    Примера. 34-й тур. «Депортиво» - «Барселона» - 0:8
    12 апреля, 2016
    4
    Примера. 32-й тур. «Депортиво» - «Лас-Пальмас» - 1:3
    20 марта, 2016
    5
    Примера. 30-й тур. «Депортиво» - «Леванте» - 2:1
    13 марта, 2016
    4
    Примера. 29-й тур. «Атлетико» - «Депортиво» - 3:0
    7 марта, 2016
    2
    Примера. 28-й тур. «Депортиво» - «Малага» - 3:3
    29 февраля, 2016
    2
    Примера. 26-й тур. «Депортиво» - «Гранада» - 0:1
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