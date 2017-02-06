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    ФК Дармштадт - видеообзоры

    Город Дармштадт
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт www.sv98.de
    Стадион Бёлленфалльтор
    Тренер Торстен Фрингс
    6 февраля, 2017
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    Бундеслига. 19-й тур. «Айнтрахт» - «Дармштадт» - 2:0
    20 февраля, 2016
    14
    Бундеслига. 22-й тур. «Бавария» - «Дармштадт» - 3:1
    20 декабря, 2015
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    Бундеслига. 17-й тур. «Боруссия» М – «Дармштадт» - 3:2
    28 ноября, 2015
    4
    Бундеслига. 14-й тур. «Дармштадт» - «Кельн» - 0:0
    23 ноября, 2015
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    Бундеслига. 13-й тур. «Ингольштадт» – «Дармштадт» – 3:1
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