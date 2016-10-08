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    Сборная Дании - видеообзоры

    Сайт www.dbu.dk
    Стадион Паркен
    Тренер Каспер Хьюлманд
    8 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Польша - Дания - 3:2
    30 марта, 2016
    1
    Товарищеский матч. Шотландия - Дания - 1:0
    17 ноября, 2015
    7
    Евро-2016. Стыковой матч. Дания – Швеция – 2:2
    15 ноября, 2015
    8
    Евро-2016. Стыковой матч. Швеция – Дания – 2:1
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