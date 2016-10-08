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    Сборная Чехии - видеообзоры

    Сайт http://www.fotbal.cz/e/nat/AM/index.asp
    Тренер Ярослав Шилхави
    8 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Германия - Чехия - 3:0
    21 июня, 2016
    7
    Евро-2016. 3-й тур. Чехия - Турция - 0:2
    13 июня, 2016
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    Евро-2016. 1-й тур. Испания - Чехия - 1:0
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Голландия – Чехия – 2:3
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