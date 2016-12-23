Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Кьево - видеообзоры

    Город Верона
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.chievoverona.it/
    Стадион Марко Антонио Бентегоди
    Тренер Доменико Ди Карло
    23 декабря, 2016
    1
    Серия А. 18-й тур. «Рома» - «Кьево» - 3:1
    17 октября, 2016
    1
    Серия А. 8-й тур. «Кьево» - «Милан» - 1:3
    25 сентября, 2016
    2
    Серия А. 6-й тур. «Наполи» - «Кьево» - 2:0
    19 сентября, 2016
    3
    Серия А. 4-й тур. «Удинезе» - «Кьево» - 1:2
    8 мая, 2016
    7
    Серия А. 36-й тур. «Рома» - «Кьево» - 3:0
    1 мая, 2016
    3
    Серия А. 36-й тур. «Кьево» - «Фиорентина» - 0:0
    13 марта, 2016
    5
    Серия А. 29-й тур. «Кьево» - «Милан» - 0:0
    7 марта, 2016
    4
    Серия А. 28-й тур. «Наполи» - «Кьево» - 3:1
    21 февраля, 2016
    7
    Серия А. 26-й тур. «Верона» - «Кьево» - 3:1
    13 февраля, 2016
    3
    Серия А. 25-й тур. «Кьево» - «Сассуоло» - 1:1
    4 февраля, 2016
    4
    Серия А. 23-й тур. «Интер» - «Кьево» - 1:0
    31 января, 2016
    6
    Серия А. 22-й тур. «Кьево» - «Ювентус» - 0:4
    • Читайте нас: 
    11