Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК ЦСКА - видеообзоры

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://www.pfc-cska.com
    Стадион ВЭБ Арена
    Тренер Владимир Федотов
    11 марта, 2017
    1
    РФПЛ. 19-й тур. ЦСКА - «Томь» - 4:0
    8 декабря, 2016
    1
    ЛЧ. 6-й тур. «Тоттенхэм» - ЦСКА - 3:1
    18 ноября, 2016
    5
    РФПЛ. 14-й тур. «Арсенал» – ЦСКА – 0:1
    6 ноября, 2016
    4
    РФПЛ. 13-й тур. ЦСКА – «Амкар» – 2:2
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Монако» - ЦСКА - 3:0
    29 октября, 2016
    4
    РФПЛ. 12-й тур. «Спартак» - ЦСКА - 3:1
    23 октября, 2016
    3
    РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» - ЦСКА - 1:0
    19 октября, 2016
    3
    ЛЧ. 3-й тур. ЦСКА - «Монако» - 1:1
    14 октября, 2016
    5
    РФПЛ. 10-й тур. ЦСКА - «Уфа» - 1:0
    4 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 9-й тур. «Ростов» - ЦСКА - 2:0
    24 сентября, 2016
    5
    РФПЛ. 8-й тур. ЦСКА - «Краснодар» - 1:1
    21 сентября, 2016
    3
    Кубок России. 1/16 финала. «Енисей» - ЦСКА - 2:1
    • Читайте нас: 
    11