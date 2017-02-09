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    ФК Кротоне - видеообзоры

    Город Кротоне
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.fccrotone.it
    Стадион Эцио Шида
    Тренер Серсе Косми
    9 февраля, 2017
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    Серия А. 18-й тур. «Кротоне» - «Ювентус» - 0:2
    26 сентября, 2016
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    Серия А. 6-й тур. «Кротоне» - «Аталанта» - 1:3
    13 сентября, 2016
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    Серия А. 3-й тур. «Эмполи» - «Кротоне» - 2:1
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