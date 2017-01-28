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    ФК Кристал Пэлас - видеообзоры

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.cpfc.premiumtv.co.uk
    Стадион Селхарст Парк
    Тренер Патрик Виейра
    28 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» - 0:3
    4 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Кристал Пэлас» - «Суонси» - 1:2
    1 января, 2017
    1
    АПЛ. 19-й тур. «Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 2:0
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Уотфорд» - «Кристал Пэлас» - 1:1
    19 сентября, 2016
    4
    АПЛ. 5-й тур. «Кристал Пэлас» - «Сток Сити» - 4:0
    21 мая, 2016
    8
    КА. Финал. «Кристал Пэлас» - «МЮ» - 1:2
    24 апреля, 2016
    4
    КА. 1/2 финала. «Кристал Пэлас» - «Уотфорд» - 2:1
    21 апреля, 2016
    3
    АПЛ. 27-й тур. «МЮ» - «Кристал Пэлас» - 2:0
    17 апреля, 2016
    7
    АПЛ. 34-й тур. «Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 1:1
    12 марта, 2016
    4
    КА. 1/4 финала. «Рединг» - «Кристал Пэлас» - 0:2
    7 марта, 2016
    8
    АПЛ. 29-й тур. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» - 1:2
    28 февраля, 2016
    6
    АПЛ. 27-й тур. «Вест Бромвич» - «Кристал Пэлас» - 3:2
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