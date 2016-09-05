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    Сборная Хорватии - видеообзоры

    Сайт www.hns-cff.hr/
    Стадион Максимир
    Тренер Златко Далич
    5 сентября, 2016
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    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Хорватия – Турция – 1:1
    26 июня, 2016
    7
    Евро-2016. 1/8 финала. Хорватия - Португалия - 0:1
    21 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 3-й тур. Хорватия - Испания - 2:1
    13 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 1-й тур. Турция - Хорватия - 0:1
    10 октября, 2015
    4
    Евро-2016. 9-й тур. Хорватия – Болгария – 3:0
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