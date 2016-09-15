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    ФК Цюрих - видеообзоры

    Город Цюрих
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.fcz.ch/
    Стадион Летцигрунд
    Тренер Франко Фода
    15 сентября, 2016
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    ЛЕ. 1-й тур. «Вильярреал» - «Цюрих» - 2:1
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