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31.05.2016 10:48Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.1
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11.05.2016 16:10«Легия» Черчесова одержала победу в самом важном матче сезона. Наши легионеры провалили уик-энд в «Шальке». «Славия» прервала серию неудач. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские игроки показали себя на европейских полях.4
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04.05.2016 14:28Кержаков не спасает «Цюрих» от поражения. Гасилин оставляет след в Германии. Митрюшкин зарабатывает авторитет среди болельщиков. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские футболисты провели футбольные выходные в Европе.6
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27.04.2016 17:30«Легия» снова побеждает. Корян превращается в мастера голевых передач. Кержаков не в силах спасти «Цюрих». Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты провели европейские футбольные выходные.4
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13.04.2016 11:25Хомуха возглавил «Ригу». Казахстанские болельщики смеются над Аршавиным. Корян снова отметился результативным действием. Блог «Русские и тут» рассказывает, как наши футболисты и тренеры провели европейский уик-энд.4
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06.04.2016 16:00Сердеровым заинтересовались в России. Черчесов обеспечил «Легии» промежуточное первое место. Проничев привыкает к роли бомбардира. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты покоряют европейские лиги.2
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