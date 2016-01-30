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    ФК Колчестер Юнайтед - видеообзоры

    Город Колчестер
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.cu-fc.com
    Тренер Тони Хьюмс
    30 января, 2016
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    КА. 1/16 финала. «Колчестер» - «Тоттенхэм» - 1:4
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