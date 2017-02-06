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    Сборная Камеруна - видеообзоры

    Сайт www.fecafootonline.com/
    Тренер Ригобер Сонг
    6 февраля, 2017
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    Кубок Африки. Финал. Египет – Камерун – 1:2
    3 февраля, 2017
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    Кубок Африки. 1/2 финала. Камерун – Гана – 2:0
    30 января, 2017
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    Кубок Африки. 1/4 финала. Сенегал – Камерун – 0:0 (5:3 - пен.)
    23 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа А. Камерун – Габон – 0:0
    20 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа А. Камерун – Гвинея-Бисау – 2:1
    17 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа А. Буркина-Фасо – Камерун – 1:1
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