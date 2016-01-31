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    ФК Карлайл Юнайтед - видеообзоры

    Город Карлайсл
    Дивизион Англия-Вторая Футбольная Лига
    Сайт http://www.carlisleunited.co.uk
    Стадион Брантон Парк
    Тренер Грэм Каванаг
    31 января, 2016
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    КА. 1/16 финала. «Карлайл» - «Эвертон» - 0:3
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