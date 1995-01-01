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    Чита - состав

    Город Чита
    Дивизион Россия-ПФЛ, зона "Восток"
    Стадион Локомотив
    Тренер Константин Дзуцев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Гавиловский Даниил Россия Вра 32 - - - - - -
    96 Косенко Александр Россия Вра 26 - - - - - -
    15 Ткачев Алексей Россия Вра 29 - - - - - -
    16 Сапожников Сергей Россия Вра 26 - - - - - -
    32 Бодялов Александр Россия Защ 45 - - - - - -
    26 Беличенко Виталий Россия Защ 40 - - - - - -
    15 Ярославцев Владимир Россия Защ 33 - - - - - -
    33 Дробышев Артем Россия Защ 42 - - - - - -
    87 Александров Александр Россия Защ 34 - - - - - -
    27 Немеров Виталий Россия Защ 24 - - - - - -
    17 Бурковецкий Сергей Россия Защ 30 - - - - - -
    6 Захаров Анатолий Россия Защ 26 - - - - - -
    9 Гаврюш Роман Россия Пол 39 - - - - - -
    23 Зуев Леонид Россия Пол 32 - - - - - -
    12 Волгин Андрей Россия Пол 34 - - - - - -
    19 Яшан Александр Россия Пол 32 - - - - - -
    5 Панев Василий Россия Пол 35 - - - - - -
    34 Рыжаков Иван Россия Пол 26 - - - - - -
    8 Красоткин Никита Россия Пол 24 - - - - - -
    75 Бастов Евгений Россия Пол 34 - - - - - -
    22 Куклин Роман Россия Пол 38 - - - - - -
    88 Александров Андрей Россия Пол 27 - - - - - -
    14 Захаров Павел Россия Пол 28 - - - - - -
    22 Яркин Александр Россия Нап 36 - - - - - -
    9 Кулешов Кирилл Россия Нап 32 - - - - - -
    94 Рябованов Алексей Россия Нап 28 - - - - - -
    28 Навродский Виктор Россия Нап 36 - - - - - -
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 4
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