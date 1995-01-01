Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Гавиловский Даниил
|Вра
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|96
|Косенко Александр
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Ткачев Алексей
|Вра
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Сапожников Сергей
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|Бодялов Александр
|Защ
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Беличенко Виталий
|Защ
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Ярославцев Владимир
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Дробышев Артем
|Защ
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|87
|Александров Александр
|Защ
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Немеров Виталий
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Бурковецкий Сергей
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Захаров Анатолий
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Гаврюш Роман
|Пол
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Зуев Леонид
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Волгин Андрей
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Яшан Александр
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Панев Василий
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|Рыжаков Иван
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Красоткин Никита
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|75
|Бастов Евгений
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Куклин Роман
|Пол
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Александров Андрей
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Захаров Павел
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Яркин Александр
|Нап
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Кулешов Кирилл
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|94
|Рябованов Алексей
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Навродский Виктор
|Нап
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 4