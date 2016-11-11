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    Сборная Черногории - видеообзоры

    Сайт http://fscg.me
    Стадион Под Горицом
    Тренер Миодраг Радулович
    11 ноября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Армения - Черногория - 3:2
    10 октября, 2015
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    Евро-2016. 9-й тур. Черногория - Австрия - 2:3
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