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    ФК Челси - видеообзоры

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.chelseafc.com
    Стадион Стэмфорд Бридж
    Тренер Грэм Поттер
    10 апреля, 2017
    1
    АПЛ. 32-й тур. «Борнмут» - «Челси» - 1:3
    6 апреля, 2017
    1
    АПЛ. 31-й тур. «Челси» - «Манчестер Сити» - 2:1
    7 марта, 2017
    1
    АПЛ. 27-й тур. «Вест Хэм» - «Челси» - 1:2
    27 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 26-й тур. «Челси» - «Суонси» - 3:1
    13 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 25-й тур. «Бернли» - «Челси» - 1:1
    1 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 23-й тур. «Ливерпуль» - «Челси» - 1:1
    28 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «Челси» - «Брентфорд» - 4:0
    23 января, 2017
    1
    АПЛ. 22-й тур. «Челси» - «Халл» - 2:0
    14 января, 2017
    1
    АПЛ. 21-й тур. «Лестер» - «Челси» - 0:3
    5 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Челси» - «Борнмут» - 3:0
    11 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 15-й тур. «Челси» - «Вест Бромвич» - 1:0
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