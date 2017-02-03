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    ФК Чезена - видеообзоры

    Город Чезена
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.cesenacalcio.it
    Стадион Дино Мануцци
    3 февраля, 2017
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    Кубок Италии. 1/4 финала. «Рома» - «Чезена» - 2:1
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