Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Селтик - видеообзоры

    Город Глазго
    Дивизион Шотландия-Премьер-Лига
    Сайт http://www.celticfc.net/
    Стадион Селтик Парк
    Тренер Анге Постекоглу
    13 марта, 2017
    1
    ШПЛ. 28-й тур. «Селтик» - «Рейнджерс» - 1:1
    20 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «Селтик» - «Боруссия М» - 0:2
    13 сентября, 2016
    8
    ЛЧ. 1-й тур. «Барселона» – «Селтик» – 7:0
    26 июля, 2016
    3
    МКЧ-2016. «Селтик» – «Лестер» – 1:1
    27 ноября, 2015
    4
    ЛЕ. 5-й тур. «Селтик» - «Аякс» - 1:2
    2 октября, 2015
    9
    ЛЕ. 2-й тур. «Селтик» - «Фенербахче» - 2:2
    17 сентября, 2015
    6
    ЛЕ. 1-й тур. «Аякс» - «Селтик»
    • Читайте нас: 
    11