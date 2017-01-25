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    Сборная Кота-Д'ивуара - видеообзоры

    Сайт http://www.fif-ci.com/
    Тренер Патрис Бомелль
    25 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа С. Марокко – Кот-д'Ивуар – 1:0
    17 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа С. Кот-Д'Ивуар – Того – 0:0
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