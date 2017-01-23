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    ФК Кальяри - видеообзоры

    Город Кальяри
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт www.cagliaricalcio.net/
    Стадион Сардиния Арена
    Тренер Вальтер Маццарри
    23 января, 2017
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    Серия А. 21-й тур. «Рома» - «Кальяри» - 1:0
    11 декабря, 2016
    1
    Серия А. 16-й тур. «Кальяри» - «Наполи» - 0:5
    22 сентября, 2016
    4
    Серия А. 5-й тур. «Ювентус» - «Кальяри» - 4:0
    11 сентября, 2016
    4
    Серия А. 3-й тур. «Болонья» - «Кальяри» - 2:1
    28 августа, 2016
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    Серия А. 2-й тур. «Кальяри» - «Рома» - 2:2
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