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    ФК Кан - видеообзоры

    Город Кан
    Дивизион Франция-Лига 2
    Сайт http://www.smcaen.fr
    Стадион Мишель д'Орнано
    Тренер Фабьен Меркадаль
    20 марта, 2017
    1
    Лига 1. 30-й тур. «Кан» - «Монако» - 0:3
    16 сентября, 2016
    7
    Лига 1. 5-й тур. «Кан» - «ПСЖ» - 0:6
    5 марта, 2016
    6
    Лига 1. 29-й тур. «Кан» - «Монако» - 2:2
    14 февраля, 2016
    6
    Лига 1. 26-й тур. «Лион» – «Кан» – 4:1
    31 января, 2016
    5
    Лига 1. 22-й тур. «Кан» - «Ницца» - 2:0
    24 января, 2016
    3
    Лига 1. 22-й тур. «Монпелье» – «Кан» – 1:2
    18 января, 2016
    4
    Лига 1. 21-й тур. «Кан» – «Марсель» – 1:3
    10 января, 2016
    3
    Лига 1. 20-й тур. «Анжер» - «Кан» - 2:0
    19 декабря, 2015
    6
    Лига 1. 19-й тур. «Кан» – «ПСЖ» – 0:3
    13 декабря, 2015
    3
    Лига 1. 18-й тур. «Ренн» – «Кан» – 1:1
    3 декабря, 2015
    4
    Лига 1. 16-й тур. «Монако» – «Кан» – 1:1
    22 ноября, 2015
    3
    Лига 1. 14-й тур. «Кан» – «Анжер» – 0:0
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