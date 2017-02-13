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    ФК Бернли - видеообзоры

    Город Бернли
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.burnleyfootballclub.com/
    Стадион Тюрф Мур
    Тренер Венсан Компани
    13 февраля, 2017
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    АПЛ. 25-й тур. «Бернли» - «Челси» - 1:1
    23 января, 2017
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    АПЛ. 22-й тур. «Арсенал» - «Бернли» - 2:1
    3 января, 2017
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    АПЛ. 20-й тур. «Манчестер Сити» - «Бернли» - 2:1
    18 декабря, 2016
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    АПЛ. 17-й тур. «Тоттенхэм» - «Бернли» - 2:1
    30 января, 2016
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    КА. 1/16 финала. «Арсенал» - «Бернли» - 2:1
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