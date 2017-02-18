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    ФК Бастия - видеообзоры

    Город Бастия
    Дивизион Франция-Лига 2
    Сайт http://www.sc-bastia.net/v4
    Стадион Арман Цесари
    18 февраля, 2017
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    Лига 1. 26-й тур. «Бастия» - «Монако» - 1:1
    8 января, 2017
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    Кубок Франции. 1/32 финала. «ПСЖ» - «Бастия» - 7:0
    20 марта, 2016
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    Лига 1. 31-й тур. «Бордо» - «Бастия» - 1:1
    31 января, 2016
    2
    Лига 1. 23-й тур. «Бастия» - «Лион» - 1:0
    18 октября, 2015
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    Лига 1. 10-й тур. «Бастия» - «ПСЖ» - 0:2
    24 сентября, 2015
    7
    Лига 1. 7-й тур. «Лион» - «Бастия»
    13 сентября, 2015
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    Лига 1. 5-й тур. «Марсель» - «Бастия»
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