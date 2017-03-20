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    ФК Боруссия - видеообзоры

    Город Менхенгладбах
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.borussia.de/
    Стадион Боруссия-Парк
    Тренер Даниэль Фарке
    20 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 25-й тур. «Боруссия М» - «Бавария» - 0:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Боруссия» М - «Шальке» - 2:2
    10 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Шальке» - «Боруссия М» - 1:1
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Фиорентина» - «Боруссия М» - 2:4
    20 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «Селтик» - «Боруссия М» - 0:2
    17 сентября, 2016
    7
    Бундеслига . 3-й тур. «Боруссия М» - «Вердер» - 4:1
    15 сентября, 2016
    5
    ЛЧ. 1-й тур. «Манчестер Сити» - «Боруссия М» - 4:0
    28 августа, 2016
    8
    Бундеслига. 1-й тур. «Боруссия» М - «Байер» - 2:1
    24 августа, 2016
    7
    ЛЧ. Плей-офф. «Боруссия» М - «Янг Бойз» - 6:1
    16 августа, 2016
    6
    ЛЧ. Плей-офф. «Янг Бойз» - «Боруссия М» - 1:3
    7 мая, 2016
    5
    Бундеслига. 33-й тур. «Боруссия» М - «Байер» - 2:1
    30 апреля, 2016
    5
    Бундеслига. 32-й тур. «Бавария» - «Боруссия» М - 1:1
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