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    ФК Брага - видеообзоры

    Город Брага
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.scbraga.pt/
    Стадион Брага Мунисипаль
    Тренер Артур Жорже Аморим
    15 апреля, 2016
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    ЛЕ. 1/4 финала. «Шахтер» - «Брага» - 4:0
    8 апреля, 2016
    6
    ЛЕ. 1/4 финала. «Брага» - «Шахтер» - 1:2
    18 марта, 2016
    12
    ЛЕ. 1/8 финала. «Брага» - «Фенербахче» - 4:1
    10 марта, 2016
    6
    ЛЕ. 1/8 финала. «Фенербахче» - «Брага» - 1:0
    25 февраля, 2016
    8
    ЛЕ. 1/16 финала. «Брага» - «Сьон» - 2:2
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