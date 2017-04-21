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    ФК Боруссия - видеообзоры

    Город Дортмунд
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.bvb.de
    Стадион Сигнал Идуна Парк
    Тренер Эдин Терзич
    21 апреля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/4 финала. «Монако» - «Боруссия Д» - 3:1
    10 апреля, 2017
    1
    Бундеслига. 28-й тур. «Бавария» - «Боруссия Д» - 4:1
    3 апреля, 2017
    1
    Бундеслига. 26-й тур. «Шальке» - «Боруссия Д» - 1:1
    9 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия Д» - «Бенфика» - 4:0
    4 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 23-й тур. «Боруссия Д» - «Байер» - 6:2
    15 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» - «Боруссия» Д - 1:0
    9 февраля, 2017
    1
    Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия Д» - «Герта» - 1:1 (3:2 - пенальти)
    5 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 19-й тур. «Боруссия Д» - «РБ Лейпциг» - 1:0
    30 января, 2017
    1
    Бундеслига. 18-й тур. «Майнц» - «Боруссия Д» - 1:1
    21 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 16-й тур. «Боруссия» - «Аугсбург» - 1:1
    8 декабря, 2016
    1
    ЛЧ. 6-й тур. «Реал Мадрид» - «Боруссия Д» - 2:2
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Боруссия» Д - «Спортинг» - 1:0
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