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    Сборная Боснии И Герцеговины - видеообзоры

    Сайт http://www.nfsbih.ba/
    Тренер Ивайло Петев
    14 ноября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Греция – Босния и Герцеговина – 1:1
    6 сентября, 2016
    6
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Босния – Эстония – 5:0
    17 ноября, 2015
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    Евро-2016. Стыковой матч. Ирландия - Босния и Герцеговина - 2:0
    14 ноября, 2015
    5
    Евро-2016. Стыковой матч. Босния и Герцеговина - Ирландия - 1:1
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Кипр - Босния и Герцеговина – 2:3
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