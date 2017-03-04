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    ФК Бордо - видеообзоры

    Город Бордо
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.girondins.com/
    Стадион Шабан Дельма
    Тренер Давид Гуйон
    4 марта, 2017
    1
    Лига 1. 28-й тур. «Бордо» - «Лион» - 1:1
    25 января, 2017
    1
    Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Бордо» - «ПСЖ» - 1:4
    22 декабря, 2016
    1
    Лига 1. 19-й тур. «Бордо» - «Ницца» - 0:0
    12 мая, 2016
    2
    Лига 1. 35-й тур. «Бордо» - «ПСЖ» - 1:1
    2 апреля, 2016
    4
    Лига 1. 32-й тур. «Монако» - «Бордо» - 1:2
    20 марта, 2016
    2
    Лига 1. 31-й тур. «Бордо» - «Бастия» - 1:1
    13 марта, 2016
    7
    Лига 1. 30-й тур. «Тулуза» - «Бордо» - 4:0
    14 февраля, 2016
    6
    Лига 1. 26-й тур. «Генгам» - «Бордо» - 2:4
    4 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 23-й тур. «Лион» - «Бордо» - 3:0
    11 декабря, 2015
    7
    ЛЕ. 6-й тур. «Бордо» - «Рубин» - 2:2
    27 ноября, 2015
    6
    ЛЕ. 5-й тур. «Ливерпуль» - «Бордо» - 2:1
    9 ноября, 2015
    4
    Лига 1. 13-й тур. «Бордо» - «Монако» - 3:1
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