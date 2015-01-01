Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|30
|Мишкевич Андрей
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|89
|Арсентьев Федор
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Коваленко Дмитрий
|Защ
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Анохин Михаил
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Шмойлов Олег
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Соколов Даниил
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Дмитриенко Юрий
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Ориховский Илья
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Кириченко Виталий
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Халваши Каха
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Галкин Никита
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Левин Егор
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|57
|Акимов Никита
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|80
|Гомлешко Руслан
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Камынин Сергей
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Фаринов Максим
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Борисов Александр
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Хворостов Даниил
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Васенин Денис
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Мамедов Эльдар
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Гаврилов Егор
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 10, нападающих: 3