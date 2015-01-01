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    Биолог-Новокубанск - состав

    Город Новокубанск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://fcbiolog.ru/
    Стадион Биолог
    Тренер Леонид Назаренко
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    30 Мишкевич Андрей Россия Вра 30 - - - - - -
    89 Арсентьев Федор Россия Вра 24 - - - - - -
    4 Коваленко Дмитрий Россия Защ 40 - - - - - -
    2 Анохин Михаил Россия Защ 33 - - - - - -
    7 Шмойлов Олег Россия Защ 33 - - - - - -
    8 Соколов Даниил Россия Защ 28 - - - - - -
    12 Дмитриенко Юрий Россия Защ 27 - - - - - -
    14 Ориховский Илья Россия Защ 25 - - - - - -
    14 Кириченко Виталий Россия Пол 33 - - - - - -
    5 Халваши Каха Россия Пол 30 - - - - - -
    14 Галкин Никита Россия Пол 29 - - - - - -
    2 Левин Егор Россия Пол 35 - - - - - -
    57 Акимов Никита Россия Пол 27 - - - - - -
    80 Гомлешко Руслан Россия Пол 27 - - - - - -
    17 Камынин Сергей Россия Пол 31 - - - - - -
    4 Фаринов Максим Россия Пол 34 - - - - - -
    19 Борисов Александр Россия Пол 25 - - - - - -
    15 Хворостов Даниил Россия Пол 30 - - - - - -
    14 Васенин Денис Россия Нап 25 - - - - - -
    25 Мамедов Эльдар Россия Азербайджан Нап 33 - - - - - -
    26 Гаврилов Егор Россия Нап 25 - - - - - -
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 10, нападающих: 3
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