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    ФК Борнмут - видеообзоры

    Город Борнмут
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.afcb.co.uk
    Стадион Виталити Стэдиум
    Тренер Гэри О'Нил
    10 апреля, 2017
    1
    АПЛ. 32-й тур. «Борнмут» - «Челси» - 1:3
    4 марта, 2017
    1
    АПЛ. 27-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» - 1:1
    4 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Борнмут» - «Арсенал» - 3:3
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Челси» - «Борнмут» - 3:0
    14 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 16-й тур. «Борнмут» - «Лестер» - 1:0
    4 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 14-й тур. «Борнмут» - «Ливерпуль» - 4:3
    17 сентября, 2016
    5
    АПЛ. 5-й тур. «Манчестер Сити» - «Борнмут» - 4:0
    14 августа, 2016
    4
    АПЛ. 1-й тур. «Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3
    17 мая, 2016
    7
    АПЛ. 38-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» - 3:1
    23 апреля, 2016
    5
    АПЛ. 35-й тур. «Борнмут» - «Челси» - 1:4
    3 апреля, 2016
    4
    АПЛ. 32-й тур. «Борнмут» - «Манчестер Сити» - 0:4
    21 февраля, 2016
    7
    КА. 1/8 финала. «Борнмут» - «Эвертон» - 0:2
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