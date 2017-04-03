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    ФК Бенфика - видеообзоры

    Город Лиссабон
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.slbenfica.pt/
    Стадион Эштадиу да Луж
    Тренер Роджер Шмидт
    3 апреля, 2017
    1
    Португалия. Примейра, 27-й тур. «Бенфика» - «Порту» - 1:1
    9 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия Д» - «Бенфика» - 4:0
    15 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» - «Боруссия» Д - 1:0
    23 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 5-й тур. «Бешикташ» - «Бенфика» - 3:3
    13 сентября, 2016
    2
    ЛЧ. 1-й тур. «Бенфика» – «Бешикташ» – 1:1
    14 апреля, 2016
    7
    ЛЧ. 1/4 финала. «Бенфика» - «Бавария» - 2:2
    6 апреля, 2016
    6
    ЛЧ. 1/4 финала. «Бавария» - «Бенфика» - 1:0
    10 марта, 2016
    9
    ЛЧ. 1/8 финала. «Зенит» - «Бенфика» - 1:2
    19 февраля, 2016
    8
    ЛЧ. 1/8 финала. «Бенфика» - «Зенит» - 1:0
    8 декабря, 2015
    8
    ЛЧ. 6-й тур. «Бенфика» – «Атлетико» – 1:2
    25 ноября, 2015
    7
    ЛЧ. 5-й тур. «Астана» – «Бенфика» – 2:2
    4 ноября, 2015
    9
    ЛЧ. 4-й тур. «Бенфика» – «Галатасарай» – 2:1
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